Découvrez le Superbe intérieur de cette petite Maison !

Sur cette photo de la façade nous nous rendons compte que la lumière naturelle et l'éclairage artificiel était une priorité dans l'aménagement de cette maison. La sécurité n'est pas non plus négligée puisque les fenêtres sont barrées toutes en restant assez grandes pour laisser la lumière du soleil pénétrer dans la maison. La fenêtre de la porte d'entrée permet aussi d'éclairer tout le studio en permanence.