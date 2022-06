Décorations de Noël originales

Les étoiles sont une des caractéristiques premières de la période des fêtes et doivent accompagner bien évidemment chaque période de l'Avent. Traditionnellement, les étoiles décoratives sont accrochées aux cimes des sapins de noël. Ces lampes en forme d'étoiles peuvent quant à elles, décorer vos sols et diffuser une lumière subtile afin de créer une atmosphère chaleureuse et calme.