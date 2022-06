8 idées déco splendides et originales pour vos murs !

C'est une peinture murale avec une jolie représentation d'une plage sauvage et de la mer qui décore le large mur de ce salon moderne. Elle transforme l'atmosphère et diffuse une sensation de sérénité et de calme à travers la pièce. Si les images des côtes sauvages ne vous intéressent pas, optez pour un sujet différent. Un peintre professionnel et artistes peut aussi venir peindre quelque chose de plus abstrait et unique sur place !