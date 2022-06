Mystère Sous Vernis Rouge..!

Passons donc au salon pour le café… Ici aussi les tons sont étudiés pour se répondre. Le noir et le blanc dominentsur les fauteuils rayés et sur le canapés, et ce jusqu'aux coussins! une note de rouge ravive les lieux au milieu des coussins, et on la retrouve dans les bougies posées sur la table de bois. Cette table est originale tout en respectant la simplicité des lieux. L'améangement est fait avec goût et distinction, dans un rappel des couleurs bretonnes.