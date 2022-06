Un Belvédère à couper le souffle!

On appréciera la vue que l'on retrouve omniprésente dans cette maison de rêve. Admirez ici cette porte fenêtre double, qui permet de se laisser aller à de douces rêveries. Pas besoin de télévision lorsque l'on est à table, le spectacle a lieu dehors! On apprécie aussi l'espace qu'il y a dans cette pièce commune. Le salon en arrière plan dispose de longs canapés, et la table de la salle à manger permet de se retrouver à plusieurs. Cette pièce est à la fois sobre et distinguée, elle saura satisfaire les goûts des habitants.