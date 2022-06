Minimaliste et Chaleureuse!

Nous entrons dans la maison et l'espace s'ouvre pour nous recevoir. Une cheminée moderne est la seule division que nous avons trouvé. Parquet et murs en béton apportent un certain caractère à l'espace. Mais ce n'est pas tout. L'ample paravent qui communique avec la cour garantit une illumination adéquate et une aération naturelle.

Conformément à DMS Architecture la conception de l'étage générale est caractérisé par un tour de l'axe longitudinal en cherchant à allonger de cette façon les visuels et la prolongation de l'intérieur de la demeure vers la cour.