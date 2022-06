Immersion dans Splendide Loft Parisien

Dans le salon, nous pouvons continué à jouir de la cour grâce la large baies vitrée. En plus de l'espace agrandi, cette ouverture permet un apport en lumière exceptionnel.

La décoration intérieur rappel l'esprit de l’extérieur. En effet, la conservation du blanc apporte une unité. Le mélange de matières sombre comme le bois et les tons clairs des fauteuils amène à cet espace une sobriété et beaucoup d'élégance. Le tapis bleus rappel l'encadrement des fenêtres. C'est petite touche coloré est idéal pour apporter chaleur et confort.