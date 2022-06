Design à Paris XII

On se fait une bien meilleure idée de la pièce dans cette photo qui inclus la table et les chaises, ainsi que les lampes descendantes. Pour venir contraster avec le blanc omniprésent du plan de travail et des murs, une table avec un dessus de bois à été disposée au centre de la cuisine. Les matériaux utilisés pour cette table et ses chaises redonne de la chaleur à l'espace. On aime beaucoup les lampes qui viennent se suspendre au dessus de la table. Ce choix de lumière est très judicieux dans la mesure ou il vient lui aussi donner de l'espace à la pièce. En effet, un gros lustre aurait tendance à remplir la pièce et à la rendre plus étroite. Ces petites lampes sont donc parfaites pour garder l'espace le plus large possible.