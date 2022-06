Un Toit inutilisé Réinventé en Oasis extérieur

L'esthétique du lieu est aussi importante que le niveau de construction. Textures, couleurs et finitions contribuent à créer une atmosphère mémorable. Pour donner une touche exotique et une dose de chaleur, le sol a ici été recouvert d'un plancher en bois. Les murs sont devenus plus blanc et l'atmosphère a complètement changé de caractère. Pour protéger contre les rayons du soleil, un voile léger à été installer au-dessus d'un coin repos.