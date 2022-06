Récipients originaux pour une cuisine à la fête!

Afin de nous réveiller en douceur, une bonne tasse de café s'impose à la dégustation. La designer Manon Flouret amoureuse et passionnée du design d'objets nous offre des créations subtiles et élégantes. À travers 1&DEMI, la designer nous expose sa réflexion entre le moule et l'objet, leurs relations sont ici misées en valeur et à la vue de tous. Le moule étant le double de l'objet en porcelaine à laquelle il donne sa forme, il était astucieux de le valoriser à travers une création originale, ce qu'a su joliment mettre en œuvre Manon Flouret. En coulant la porcelaine sur la face intérieure du moule, on assiste à la naissance d'un « objet à l'image du moule » ressemblant bien évidemment aux tasses que l'on aperçoit sur les photos mais ayant une fonction tout autre comme vous pouvez le constater. Cette coupelle sera idéale pour vos petits gâteaux salés ou sucrés.