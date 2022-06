5 Façons de Profiter d'un Petit Jardin

C'est grâce à l'aménagement de votre terrain que vous pourrez transformer un espace même restreint en un vrai havre de paix et de confort pour vous et vos hôtes. La technique consistera souvent en la division de l'espace d'ensemble en plus petites zones qui interagiront les unes avec les autres sans se gêner. Vous aurez alors l'impression d'avoir beaucoup d'élément dans un espace pas si vaste.