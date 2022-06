Noël à travers le monde : Le Brésil

Papai Noel, comme l'appellent affectueusement les Brésiliens est omniprésent pendant la période de Noël, et en particulier dans les magasins et centres commerciaux. De nombreuses publicités á la télé et dans les rues lui sont consacrées. Dans les centres commerciaux, il est certainement la figure la plus frappante et les enfants adorent aller le voir afin de lui rappeler qu'ils ont été sages et lui demander si leur lettre lui est bien parvenu!