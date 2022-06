6 Graves Erreurs à Éviter en Déco

Une autre erreur commune est d'avoir peur de solutions et de tendances audacieuses. À de nombreuses reprises, nous gardons les murs peints en blanc, de peur d'ajouter une couleur plus définie et audacieux. Nous avons pensé et la réflexion sur le changement que nous pourrions ajouter et peur d'essayer les résultats n'a pris aucune décision.

Il est vrai que les tendances dans les magazines peuvent sembler trop gras et pas d'accord avec votre personnalité, mais rappelez-vous que vous n'avez pas parce que vous les suivez à la lettre. Autrement dit, vous pouvez aller à votre magasin le plus proche pour découvrir la couleur ce que le mode et commencer à ajouter à vos petits éléments internes de cette couleur et les introduire progressivement. Donc, vous vous habituerez et finalement peut-être vous osez quelque chose de plus fort.