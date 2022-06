L'Incroyable Reconversion d'une Gare!

Le projet d'envergure a consisté en la rénovation totale du bâti existant et en même temps lui apporter une touche de modernité ainsi que plus de commodité et de fonctionnalité pour les futurs occupants. Ainsi l’identité patrimoniale a pu être conservée grâce au travail minutieux des entreprises talentueuses. Les modifications contemporaines se composent de matériaux nouveaux ajoutés à la bâtisse tels que le bois pour l’extension et le métal pour la partie de l’escalier menant à l'étage.