Une Rénovation ultra Moderne pour une Maison Oubliée

La grande fenêtre qui relie la cour avec le salon traverse aussi la cuisine. Cela donne un look industriel ouvert et un espace minimaliste. Les lampes de plafond et tabourets sont remarquables pour leurs formes très originales, et le comptoir du bar, qui peut être utilisé pour le petit déjeuner ou un apéritif, est revêtu du même bois sombre que le meuble central. Ainsi, tous les espaces sont visuellement connectées ensemble pour former un tout.