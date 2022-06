8 Petites Piscines pour les Arrière-cours.!!

Plus largement, un patio est un espace extérieur d’agrément, et réservé aux repas ou à la détente. Celui que nous découvrons est tout couvert de bois qui apporte la chaleur de ses nuances à toutes les dimensions de l'espace. Le climat bordelais peut être très chaud, et l’aménagement de cette terrasse permettra de profiter du jardin sans étouffer. les lampes au plafond permettent aussi une utilisation nocturne de la terrasse, qui est une continuité complète et bienvenue de la salle de séjour. Les baies vitrées omniprésentes permettent un agrandissement notoire des espaces, qui ne sont plus compartimentés en intérieur/extérieur. Découvrez le projet en détails ici.