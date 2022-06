7 Façons Originales d'utiliser la Couleur !!

Et puisque nous sommes toujours en été, quand même, on veut profiter du soleil ! Invitons donc notre couleur du jour dans notre jardin, comme par exemple avec ce mobilier de jardin en aluminium. On sera un peu chagriné de devoir le ranger une fois l’automne venu, mais on attendra le prochain printemps avec toujours plus d’impatience, comme ça.

Alors, vous êtes convaincu par le framboise comme nouvelle couleur pour votre appartement ?