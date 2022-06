5 Choses à Ne Surtout Pas faire en Déco

Le mélange des styles peut conduire à un cataclysme. Quand nous nous lançons dans le monde de la décoration est souvent péché discrétion plus efficace avant de nous lancer dans l'aventure. Le mélange de différents problèmes est pas toujours facile et nécessite un certain tact à la fin, tout se tient et fait sens.

Dans ce cas particulier, les couleurs claires trop vives avec des touches perturbent également la tranquillité. Le résultat? Un bruit qui peut devenir impossible de faire face quand nous essayons de trouver un moment pour se détendre en compagnie d'un bon livre et une tasse de thé.

Voici quelques idées réussies d'association de couleurs : 5 Trucs pour dynamiser l'espace en couleur !