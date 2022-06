Les 7 Erreurs les Plus Communes en Déco

L'espace dans lequel nous devons être capables de mesurer et de mélanger et d'assortir les tissus d'ameublement et les couleurs. Par exemple, selon la saison, vous pouvez décider de changer les rideaux et revêtements de canapés et de tables en utilisant des matériaux et des couleurs plus claires, l'été, la respiration, permettant à la lumière de filtrer et de donner la légèreté de la pièce, tandis que le froid de l'hiver peut tendre vers des matériaux plus lourds et des couleurs chaudes opaques qui sont capables de chauffer l'environnement de la maison, malgré l'extérieur par temps froid.

Le bon dosage de nuances et de tissus permet de donner une touche particulière à l'environnement, insufflant un caractère spécifique, adapté à différents moments de l'année, pour répondre aux besoins de tout le monde et d'assurer un sentiment constant de plaisir et de confort.