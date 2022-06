Une Maison Familiale Spectaculaire !!

Aujourd'hui sur homify nous partons en voyage dans le pays d'Amérique latine coloré et animé du Brésil! En tant que le plus grand pays en Amérique du Sud et le cinquième plus grand dans le monde, il y a une vaste collection de certains des concepts et des créations architecturales les plus intéressantes. La maison que nous allons visiter aujourd'hui a été conçu par Isabela Canaan à Arquitetos e Associados, et c'est un logement vraiment spectaculaire et originale.

Niché dans la campagne brésilienne, la maison individuelle est évocatrice du paysage naturel, il repose dessus. Géométrique et élégante dans son apparence, l'intérieur présente une esthétique et un design de type loft. Afin d'assurer une cohésion environnementale, la structure a été construite en utilisant du bois et des tons neutres. La texture est un ajout de caractère, mais à l'intérieur du logement, une ouverture et une qualité spacieuse sont évidentes. Contemporain, avec un soupçon d'ambiance rustique, la maison est bien équipée pour offrir une expérience du 21e siècle. Si vous souhaitez faire un tour à l'intérieur de cette maison fascinante et unique, consultez les images ci-dessous, afin de saisir un peu d'inspiration pour commencer à planifier votre prochain projet!