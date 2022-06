Une Maison à l'intérieur Fantastique !!

Pour les propriétaires de Laurelhurst Carriage House, le besoin d'un espace extérieur dans lequel ils pourraient accueillir leurs invités et qui serait un espace de vie polyvalent a nécessité le réaménagement complet de leur du garage pour créer un bâtiment répondrait à leurs différents besoins. Cette structure, conçue par Path Architecture, est essentiellement un garage avec un studio au-dessus. L’espace est moderne, propre, ouvert et spacieux, et peut être utilisé comme une maison d'hôtes, studio, salle de gym, ou résidence individuelle autonome.

Grâce à l’installation de nombreux vitrages, la lumière naturelle est maximisée, et le logement est clair, lumineux, et aéré. Dehors, la cheminée ajoute du caractère à un espace extérieur très agréable. Avec une grande table de salle à manger, une cuisine extérieure, une douche, spa et sauna, cet arrière-cour fonctionne comme une extension de la maison pour les mois d'été comme d'hiver. Pour faire un tour à l'intérieur de cette superbe propriété, consultez les images ci-dessous, et obtenez peut-être un peu d'inspiration pour le prochain relooking de votre maison…