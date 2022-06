Une Maison Familiale Haute en Couleurs !!

Nous partons aujourd'hui à la découverte d'une maison contemporaine dont les volumes divers en font une maison d'exception. La propriété donne sur l'étang de Thau, offrant aux habitants des vues magnifiques depuis les pièces intérieures et les patios aménagés. Avec une surface habitable 110 m² cette maison spacieuse a de quoi laisser penseur. Ne perdons pas plus de temps et explorons cette réalisation signée de l'architecte Frédéric Saint-Cricq.