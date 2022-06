Sapins de Noël : des alternatives originales!

Outre le sapin de Noël, les étoiles sont un classique des décorations de la période des fêtes, en hommage aux constellations qui ont guidé les Rois mages et les bergers jusqu'à la crèche où les attendaient Jésus, Marie et Joseph. Aussi, les esprits créatifs de Farrow & Ball ont combiné ces deux traditions pour concevoir une décoration des plus originales. C'est ainsi des étoiles en papier, couvertes de motifs joyeux et sophistiqués, qui ont été superposées avec de former les branches du sapin. Telle quelle, il s'agit déjà d'un objet des plus élégants, mais vous pourriez aussi le recouvrir de lumière et de décorations pour un effet spectaculaire. Pour l'amateur d'origami, il s'agit d'un projet DIY facile à fabriquer et qui impressionnera tous vos convives!