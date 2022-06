Des fenêtres pour tous les goûts

Pratique et pleine de charme malgré son nom, la fenêtre à guillotine est très appréciée dans les pays anglo-saxons notamment. Elle se compose de deux parties : une partie haute, généralement fixe, et une partie basse coulissante. Elle s’ouvre et se ferme par coulissement. On pourrait ainsi la considérer comme un inversement de la baie vitrée à laquelle nous sommes plus accoutumés. Elle offre pour cette raison le même gain de place que la baie vitrée et le même inconvénient de l’ouverture partielle. Elle est toutefois particulièrement esthétique et apporte une touche rétro et élégante aux maisons. Disposées côte à côte, elles sont typiques des bow-windows. Idéale dans de nombreuses pièces de la maison, on l’appréciera encore plus nettement dans les cuisines, salles de bains ou chambres à coucher. Utilisées dans cette cuisine, elles ont un rôle fonctionnel tout en contribuant au style classique de la pièce.