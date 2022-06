homify 360° : une maison en bois transformée

Cette maison impressionnante à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a été construit au cours des années 1970, une époque où la conception de résidence à demi-niveaux de type split level était des plus populaires. La transformation et la rénovation ont été entreprises à la fois à l'extérieur et l'intérieur de la propriété, modernisant complètement la maison tout en l'harmonisant bien avec le paysage urbain du quartier qui accueille des maisons de la même époque. Jetons un coup d’œil à ce projet pour voir comment les concepteurs de Dorrington Atcheson Architects ont rénové cette maison pour créer un espace de vie ouvert et libre, des plus accueillants.