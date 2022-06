Tendance déco : vert de jalousie!

Fermez les yeux et pensez à la couleur verte. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Très certainement l'image d'une forêt, qu'elle soit nordique, aquatique ou tropicale. Vous vous imaginez probablement la brise fraîche, le bruit des feuilles qui dansent dans le vent, l'odeur aromatique des plantes et des arbres et le roucoulement doux d'un petit ruisseau : la sensation parfaite pour une salle d'eau ou un espace de détente, quoi! Aussi, la compagnie Intérieur Design Tahiti, au moment d'aménager un centre de kinésithérapie, a choisi de couvrir un mur d'une salle de massage d'une photographie représentant une forêt tropicale et d'utiliser les différentes teintes de l'image pour les autres parois et accessoires de décoration. On découvre ainsi un espace frais et serein, qui met de l'avant un vert mousse des plus tendres.