10 Maisons Françaises et Économiques

Cette villa bio fait partie des maisons les plus créatives que nous ayaont vu et vous séduira nous en sommes sûrs ! Le concept novateur et bien pensé d'habitations en bois Biovilla est née de la réunion des talents et savoir-faire de passionnés Allemands et Français. Entièrement bâtie en bois selon un système constructif utilisant des panneaux massifs contrecollé n'attend que vous pour la découvrir !