Rénovation Incroyable pour cette Maison Familiale

Simplicité toute avec cette chambre qui respire la fraîcheur et le calme. En son centre, un lit. Sobre et sans chichi il est accompagné d'un duo de tables de chevet rétro et contemporain décoré de deux tapis circulaires vert anis. La frise murale en trompe-l’œil ajoute une touche de romantisme à la pièce et crée une sensation d'ouverture sur l'extérieur qui est confirmée par le binôme de fenêtres sur la gauche. Sérénité et repos. Bravo !

