5 Rénovations Hallucinantes de Maisons Familiales 

Le cottage surprend par son apparence simple et charmante. L'objectif de la rénovation était dans un premier temps de réparer et non de créer un nouvelle maison. Les architectes ont tout fait pour préserver l'ancien et le faire renaître sous une autre forme, plus contemporaine. La rénovation a donc été conduite avec beaucoup de soin et de respect pour l'histoire du cottage. Par exemple, les fenêtres ont été remplacées, mais sont restées à leur emplacement d'origine et leur format n'a pas changé.