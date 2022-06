12 Photos de Cuisines pour Rénover la Vôtre !!

La planification et le remodelage de votre cuisine n'est pas aussi difficile que beaucoup le pensent. Lorsque vous rencontrez avec un architecte, un cuisiniste ou professionnel charpentier, il est très important d'avoir ce très clair, vous voulez idée. Ne pas avoir peur de la main dessinez ce que vous voulez, et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un concours d'art et de dessin,mais de traduire d'une façon concrète et pratique vos idées.

Les points importants à considérer: avoir de l'espace pour se déplacer entre les zones de travail de la cuisine, armoires de distribution et de l'espace de stockage (étagères, placards, étagères… ), le placement du réfrigérateur, du four, etc. Lorsque vous avez une idée claire de la distribution, alors vous pouvez imaginer les couleurs, les matériaux et les styles. Pour vous donner beaucoup d'idées à choisir, nous montrons 12 soupes populaires qui vous donnera l'inspiration pour planifier la vôtre. Découvrons-les…