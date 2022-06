Une chaise, dix possibilités

En parlant de la version à bascule, la voici avec piétement en bois et bascule, photographiée par Meero. Son style est superbe et fait une assise complémentaire vraiment design et hors du commun dans tous les intérieurs et en particulier dans nos salons. Bien sûr, son style minimaliste séduira d’abord les adeptes des intérieurs scandinaves ou du style moderne pour la décoration. Mais pas seulement ! Car, une fois testée, elle séduira aussi et peut-être avant tout les amoureux du confort et des belles choses.