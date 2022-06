10 Superbes Salons de Jardin en Bois

Gros coup de cœur pour ce petit salon de jardin à l'aspect à la fois très simple et original. Les bancs, disposés autour de cette petite table ronde, ont été conçus à partir de palettes, mais ont été très bien finis pour ne pas laisser d'aspect négligé et brut. La table, par sa petite taille et sa forme ronde, complète l'ensemble tout en apportant sérénité et simplicité. Afin de ne pas rendre le tout trop plat et ennuyeux, des motifs ronds ont été creusés en son milieu. Pour compléter ce salon et apporter du confort, des coussins rouges et noirs aux motifs plutôt complexes ont été ajoutés. Ils donnent de la vie à cet ensemble et viennent correspondre au rouge de la table. Un salon de très bon goût !