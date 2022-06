La Palette s'invite dans le Design

L.ATELIER ZORA nous soumet encore une autre idée à partir d'une autre palette plus longue qui a été raccourcie pour en faire une petite table basse, après avoir retirer les lattes du dessous et fixé une planche pour pouvoir y déposer les télécommandes et les magasine (rien ne traîne sur la table).

Montée sur 4 pieds en fer noir, cette table a été rendue design et stable, par un rajout de 4 équerres noires sur chaque angle pour faire un rappel avec les pieds, et un rajout des tasseaux entre chaque latte, avant de poncer et recouvrir de deux couches de peinture blanches ce bel 'assemblage fini qui s'installe avec aisance dans un salon.