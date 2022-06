Concours de Noël chez homify!

Enveloppé dans un cocon protecteur à l’abri de l’agitation quotidienne et du bruit ambiant, Cacoon saura prendre soin de vous. Laissez-vous tenter par cette superbe installation qui fera des ravages à l’intérieur comme à l’extérieur : utilisez cette tente dans vos chambres et jardins, son emploi est sans limite. Donnez donc libre cours à votre imagination ! La Cacoon est constituée d’un mélange de polyester, coton et de voile. Vous avez bien entendu ! De voile! Ceci n’est pas le fruit du hasard, les fondateurs du studio Hang in Out également inventeurs de la Cacoon sont des experts dans la fabrication de voile pour yachts. Accrochez donc sans attendre vos Cacoon, relaxez-vous et profitez d’un bon livre.