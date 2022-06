Vert printanier

Le printemps est là ! Comme il est agréable d’être à nouveau entouré d’arbres florissants et d’une myriade de couleurs et de parfums différents. Les jonquilles, le lilas, les paquerrettes, la lavande et les geraniums sont de sortie et le vert est au rendez-vous à chaque coin de rue, signe d’un renouveau certain.

Et pourquoi ne pas faire entrer ce vert si vivifiant dans nos maisons ? Un thème vert signifie une atmosphère fraîche et printanière, ce qui ne manquera pas de nous apporter tous les jours un peu de vitalité. Mais regardons plutôt comment nos spécialistes utilisent le vert dans leurs créations.