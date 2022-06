Top 5 de la semaine : décorations chaleureuses et intérieurs uniques

Nous sommes dimanche après-midi : il est donc temps de vous présenter notre palmarès hebdomadaire des articles les plus populaires de la semaine, déterminés en fonction du nombre de vues. Encore une fois cette semaine le patriotisme de nos lecteurs se fait sentir avec plusieurs articles qui présente des produits et des intérieurs français, mais on découvre aussi d'autres projets européens, notamment une villa espagnole et des intérieurs britanniques. Laissez-vous donc surprendre par les résultats de ce Top 5 en consultant les photographies dans la suite et en cliquant sur les liens pour pouvoir lire les articles. Bonne découverte!