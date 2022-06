10 Jardins d’intérieur à Tous Prix!!

La designer Julie Martin utilise une matière très peu connue, l’hypertuffa pour réaliser des contenants creux et pleins à poser aux murs. L’hypertuffa permet à contrario d’un béton classique d’avoir une très grande légèreté et est très facile à manipuler. Cette matière permet une double utilisation possible intérieur/extérieur. C’est entièrement naturel et recyclable grâce aux composants naturels utilisés : ciment, perlite et tourbe.

Au fil du temps, les mousses et lichens vont s’accrocher sur les parois qui vont verdir et donneront un aspect encore plus naturel et rustique à l’ensemble pour habiller vos murs de façon originale… et organique.