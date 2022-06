Horloges contemporaines

Élément fonctionnel et décoratif, les horloges font partie de nos quotidiens. Afin de partir à l’heure pour un rendez-vous, de ne pas manquer la fin de cuisson du gâteau qui dore au four, d’attendre l’arrivée des amis… on se tourne vers elles à tout moment de la journée. Et parce qu’une pendule ce n’est pas simplement deux aiguilles tournant sur un cadran, on les aime jolies et originales ! Les horloges que nous vous présentons dans ce livre d’idées sont parfaitement dans l’air du temps, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Placez-les dans votre cuisine ou dans votre salle de séjour et vous ne manquerez jamais un précieux moment.