Meuble de Salon: les 10 Indispensables!!

Deuxième meilleur ami du canapé, les coussins. Il est certes question ici plus de décoration que de meuble de salon me direz-vous… Et bien, pas tout à fait. Lorsque que l’on dispose d’un canapé compact, ou lorsque l’on utilise son lit comme canapé d’appoint, les coussins ont un rôle indispensable à jouer : ils assurent le confort et donnent vraiment la sensation que l’on se trouve dans le salon, dans la zone de détente. Le canapé prend, grâce aux coussins, toute son envergure. Adaptez-les à votre style et changez les housses dès que vous vous lassez, ou en fonction des saisons, c’est aussi une façon facile et bon marché de transformer son intérieur.