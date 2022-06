10 Couleurs Inédites pour Chambre à Coucher!

Voici la présentation d'une nouvelle ligne directrice quant à la décoration d'une chambre à coucher. Au sein de cette ambiance, on découvre la mise en place d'un espace aux couleurs à la fois sombres et épurées.

En effet, les éléments prédominants tels que les pans de murs, le parquet et la tête de lit présentent respectivement une couleur marron et une couleur grise lumineuse. On note d'ailleurs la continuité entre le parquet et la tête de lit afin de donner plus d'équilibre à cette ambiance.

Les couleurs des éléments du lit présentent une harmonie certaine que ce soit entre elles ou bien avec le reste des couleurs présentes dans la chambre. Notons, finalement, la touche authentique par l'insertion de l'échelle.