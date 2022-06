Décoration Magistrale pour Cuisines Modernes !

Tout d'abord, on note le contraste entre le choix des couleurs murales et la couleur des accessoires. En effet, les murs ont été appliqué d'une peinture très sombre. A l'inverse, les accessoires utilisés présentent dans la globalité des couleurs claires. Ce genre de contraste est une pièce nécessaire à la mise en place d'un équilibre décoratif.

Concernant l'originalité de la décoration, cette peinture noir a permis de mettre en contraste un ensemble de textes et de dessins relatifs au monde de la cuisine, des plantes et des plats divers et variés. Ce genre de décoration se retrouve de plus en plus dans les restaurants qui n'hésitent pas à afficher leurs cartes directement sous cette forme.