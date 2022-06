10 incroyables Maisons pour Enfants!

Offrir aux enfants un espace modulables et design, tel était le projet de l’architectes d’intérieur Chloé Bouvier.

On peut voir ci-dessus un exemple de son projet de petites maisons de sommeil pour enfants

Il s’agit de lits sur roulettes en forme de petites maisons très ludiques avec des rangements intégrés et une petite ouverture pour voir le monde extérieur. Toutes en couleur et modulables selon l’humeur, elles sont un nouvel imaginaire pour les petits et les grands.

On peut voir ici le modèle garçon, dans des teintes bleus, vertes et blanches qui seront appréciés des plus jeunes mais qui conviendront également aux plus grands en recherche d’indépendance.

Le modèle fille que l’on peut voir ci-dessous est quand à lui est résolument plus girly en utilisant une palette de couleurs roses et fushia qui feront le bonheur des petites comme des grandes… sans oublier le rangement pour les peluches !