Plantes Vertes: Tout savoir pour mieux choisir

Vous adorez les plantes vertes ? Ca tombe bien, nous aussi ! Non seulement elles participent à dépolluer et à renouveler l’air de nos maisons, mais en plus elles apportent de la vie à nos intérieurs et contribuent à la décoration d’ensemble. Quelle que soit la plante d’intérieur que vous choisirez, sachez qu’elle aura tout de même besoin de quelques soins et d’un emplacement en général proche d’une source de lumière. Donc si votre maison est sombre, il s’agira de choisir la plante verte adaptée à des zones ombragées. En effet, la plupart des plantes vertes – appelées ainsi car elles conservent leur feuillage en continu – sont à l’origine issue des zones tropicales, elles aiment donc une chaleur moyenne, un sol drainé, une certaine humidité et de la lumière, plus ou moins intense.

Quels sont les atouts des plantes vertes dans la maison et lesquelles choisir ? C’est dans ce livre d’idées que vous trouverez les réponses à vos questions !