5 salles de bains au charme féminin

Cette salle de bain est une idée parfaite pour ceux qui recherchent une touche de féminité sans tomber dans l'exagération. Les orchidées sont idéales afin de donner un air d'élégance et de fraîcheur avec leur couleur rose fuchsia, et parviennent aussi à instaurer une touche féminine. Ainsi, il est très simple d'incorporer des touches girly sans avoir à repeindre l'ensemble des murs en rose comme vous pouvez le constater ! Avec une touche minimaliste, cet exemple est parfait pour les gens qui veulent transformer l'ambiance de leur salle de bains sans la réaménager ou la rénover. Les plantes en général, ajoutent une certaine force aux petits espaces et les fleurs bien évidemment seront parfaites pour créer une atmosphère des plus féminines. Nous vous recommandons orchidées et roses et de ne pas opter pour des fleurs en plastique. L'arôme de fleurs aider à détoxifier l'environnement et est un élément-clé pour créer un espace charmant et élégant.