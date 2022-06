homify 360°: Wimbledon, un charme so british!

Depuis l’extérieur, on peut contempler, déjà, la combinaison réussie des styles et la disposition des pièces au sein des quatre niveaux de la maison. C’est une maison de briques, ancienne, qui serait tout à fait classique avec sa terrasse et ses balustres de bois qui se prolongent dans des escaliers donnant accès au jardin et à une seconde terrasse, si au premier niveau n’avait pas été créée une immense baie vitrée à trois pans. A travers celle-ci, on peut voir le rez-de-jardin de la maison, occupé par une cuisine, un premier séjour et un espace détente pour les enfants. C’est à ce niveau également que se trouve une cave à vin. Au rez-de-chaussée, nous découvrirons la terrasse et le séjour bibliothèque. Quant aux étages supérieurs, ils reçoivent les chambres à coucher et les salles de bains.