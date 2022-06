7 lampes pour célébrer la lumière

Nous concluons cette liste avec la lampe suspendue Loop, une création de la designer industriel Catherine Stolarski. Jouant avec les volumes et la lumière, ce luminaire est formé à partir de toiles 3D souples qui se plient pour dissimuler le globe lumineux et former une sorte de fleur sculpturale et minimaliste. L'aspect textile de cet abat-jour contemporain donne à l'ensemble un esprit doux et romantique alors que le jeu de surfaces blanches et noires lui confère un style contemporain des plus chics.