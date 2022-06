Qui dirait non à une baignoire sur pied ? Elles sont la quintessence de la classe et de l’élégance. Et fort heureusement, ce n’est maintenant plus un luxe inaccessible, puisqu’elles sont disponibles dans une grande variété de styles, matériaux, textures et de couleurs. Qu’elle soit ovale, ronde ou même carrée, la baignoire sur pied ne manquera pas d’intriguer et d’émerveiller – l’absence de tuyaux éveille toujours la curiosité. Et la bonne nouvelle c’est qu’avec une pièce aussi forte, pas besoin de vous creuser les méninges sur le reste de la décoration de votre salle de bains le travail est fait ! Voici notre sélection de baignoires sur pied du jour mais attention – cet article pourrait vous donner une furieuse envie de bain moussant.