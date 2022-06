Vacances exotiques: destination Brésil

Angra dos reis, Rio de Janeiro, est la destination que nous avonschoisie pour nos prochaines vacances exotiques. Ici au milieu des palmiers et de végétation dans les climats chauds et humides, une maison en forme de palmier propose une autre façon de vivre. Inspirée par l'architecture brésilienne, cette maison est intrinsèquement connectée à la nature qui l'entoure. Une courte promenade à la plage. Le sable blanc et ses eaux claires offrent une expérience dépaysante aux touristes. 365 îles, des côtes et des cascades cachées sont en attente de visiteurs émerveillés qui préféreraient cela à la longue liste de sports nautiques qui peuvent être pratiqués à Angra dos reis, comme le ski, le jet-ski, rafting, plongée, surf, la pêche et bien plus encore.

Fatigué du froid? Prenez votre maillot de bain et envolons-nous vers le Brésil!