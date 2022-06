Tout Nettoyer dans votre maison? Faites donc du Tri !!

Une maison propre et rangée ? Nous en rêvons tous ! Mais vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez, il arrive parfois un moment où il vous faut aussi jeter des choses. Un certain nombre d’objets peuvent s’entasser au fil du temps dans une maison. Vous reconnaissez une de ces choses ? Pour vous aider, nous vous avons concocté une liste pour vous motiver à passer à l'action les jeter maintenant. Et votre maison sera plus propre que jamais !