10 Salles de bains de Luxe à Copier !!

La salle de bain est une des pièces les plus intimes de notre foyer et représente beaucoup plus qu'un simple lieu de soins. Elle est souvent le reflet des tendances du moment et aussi du style de vie que nous avons. Souvenez-vous des couleurs et des motifs utilisées dans les années 70 pour décorer la salle de bain: des grosses fleurs marrons et de la moquette au sol ?

Comme la cuisine, une rénovation de salle de bain n'est pas facile à réaliser. Il ne suffit pas de prendre un pot de peinture et d'ajouter des nouveaux meubles mais il faut un concept, une idée, une tendance forte ! La conception de votre salle de bain devra être réfléchie et examinée avec soin, pour ne pas devoir la rénover à nouveau 5 ans après!

Nous vous proposons donc pour vous aider une liste de 10 salles de bain de luxe dont vous pourrez vous inspirer, copier les idées et pourquoi pas refaire à l’identique si une salle de bain de luxe vous tente.